Brief von Uwe Richrath : Neuer Verkehrsminister soll Autobahn-Ausbau in Leverkusen auf Eis legen

Leverkusen/Berlin Oberbürgermeister Richrath schreibt Volker Wissing zur Autobahnfrage in Leverkusen, beschreibt die Lage und fordert ein „Moratorium“ .

In dem Schreiben gratuliert Richrath dem neuen Minister höflich zur Ernennung und kommt dann zur Sache. „Der geplante Ausbau der Bundesautobahnen 1 und 3 in Leverkusen erhitzt seit vielen Jahren die Gemüter aller betroffenen Akteure in Leverkusen“, heißt es darin. „Selten haben Politik, Bürgerinitiativen, Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft sowie die Stadtverwaltung derart emotional, zielgerichtet und gebündelt für eine Abwendung der bestehenden Ausbaupläne in Form der bekanntgegebenen Vorzugsvarianten gekämpft.“