Basketball, ProA : Giants setzen auf ihre Heimstärke

Leverkusens JJ Mann (Mitte) lässt den Basketball Richtung Korb fliegen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Samstag kommen die Basketballer von Phoenix Hagen in die Ostermann-Arena. Die Gäste stehen in der ProA mit dem Rücken zur Wand, haben aber starke Spieler in ihren Reihen. Giants-Coach Hansi Gnad hofft auf mehr Zuschauer.

Von Thomas Rademacher

Die Heimbilanz der Bayer Giants unter Trainer Hansi Gnad ist nach wie vor beeindruckend. Von 53 Spielen in der Ostermann-Arena gewannen die Basketballer 47. Wenn man von den Play-offs absieht, ist es in dieser und der vorigen ProA-Saison nur einer Mannschaft gelungen, die Punkte zu entführen: dem SC Jena. Die Thüringer brachten den Farbenstädtern jeweils ihre erste und letzte Heimniederlage der regulären Saison bei. „Auch diese Serie wird irgendwann reißen“, sagt Gnad, der auf diese Chance aber mindestens noch ein Jahr warten muss. Zunächst gilt es, die ansonsten makellose Bilanz auf heimischem Parkett zu halten. Am Samstag (19.30 Uhr) ist Phoenix Hagen an der Bismarckstraße zu Gast.

Dass sie die 76:90-Niederlage gegen Jena gut verdaut hatten, bewiesen die Giants bereits drei Tage später in Schwenningen. Mit 100:74 fegten die Leverkusener die Panther aus deren eigener Halle. „Die Jungs haben eine Trotzreaktion gezeigt“, ordnet Gnad ein. „Gegen Jena war die Quote schlecht, weil wir den Ball nicht gut bewegt haben. Das war in Schwenningen viel besser, wodurch die hohe Trefferquote zustande kam.“ 48 Prozent bei den Dreiern und 77 Prozent bei Zweiern sprechen eine deutliche Sprache. „Aber klar ist auch: Schwenningen ist nicht Jena. Die sind eine ganz andere Nummer.“

info Üble Rückfahrt aus Schwenningen Zwischenfall Wie immer nach Auswärtsspielen bestellten sich die Giants für die Rückfahrt Essen in den Bus. Kaum war Ruhe eingekehrt, musste sich ein Mitglied der Giants-Delegation mehrfach übergeben. „Die Situation war so schlimm, dass wir einen Notarzt gerufen haben, der dann an die Raststätte kam“, beschreibt Trainer Hansi Gnad. „Es war ziemlich offensichtlich, dass es sich um eine Lebensmittelvergiftung gehandelt hat.“ Die betreffende Person hatte eine Pizza Frutti di Mare (mit Meeresfrüchten) gegessen, inzwischen geht es ihr wieder gut. Gnad: „Eines ist sicher: Dort bestellen wir nie mehr.“

Auch Phoenix Hagen ist mit dem Tabellenführer aus Thüringen kaum zu vergleichen. Die Mannschaft ist zwar gut besetzt, doch sie kämpft derzeit um einen Platz am rettenden Ufer. Aktuell sind die Hagener auf Rang 14 – mit nur einem Sieg Vorsprung auf Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta, der sensationell auf dem ersten Abstiegsplatz steht. „Dass Vechta da unten ist, ist so etwas wie die negative Überraschung des Jahres“, sagt Hansi Gnad. „Auch Hagen sollte besser sein, aber die Mannschaft hatte mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen.“

Leistungsträger wie Dominik Spohr und Karrington Ward fielen bei Phoenix lange aus. Letztgenannter ist immer noch nicht wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt, während Spohr bei der jüngsten 71:75-Niederlage gegen die Nürnberg Falcons sein Comeback gab. „Ausfälle schmerzen Hagen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie nicht tief genug besetzt sind“, vermutet Gnad. In der Spitze ist die Mannschaft allerdings stark. Ward hat in den ersten fünf Partien 16,4 Punkte im Schnitt erzielt, Clarence Walker markiert 15,2 Zähler pro Spiel. Dazu verfügt das Team über vier weitere Basketballer, die die Zehn-Punkte-Marke knacken. Mit dabei ist Dauerbrenner Marcel Keßen sowie Aufbauspieler Shawn Occeus, den Gnad als „Monster“ bezeichnet – und dies freilich positiv meint. Die Giants visieren aber dennoch am Samstag ihren sechsten Heimsieg dieser Saison an.

„Ich hoffe, wir können bis dahin noch einigermaßen trainieren“, sagt der Coach, der zuletzt vor allem mit Verletzungen und Krankheiten zahlreicher Ergänzungsspieler zu kämpfen hatte. „Sie sind im Training sehr wichtig für uns, weil wir durch den Handbruch von Lennard Winter nur zehn Profis haben.“ Die werden voraussichtlich aber auch gegen Hagen auf dem Parkett stehen. Luca Kahl, der erkrankt in Schwenningen gefehlt hatte, ist wieder ins Training eingestiegen. Bei Melvin Jostmann, der umknickte, ist zumindest nichts gerissen, doch sein Einsatz ist noch fraglich.