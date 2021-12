Handball, 3. Liga : Der LTV kämpft gegen das Drama

Leichlingen Die Drittliga-Handballer sind von Abstiegskampf und Hallenschäden arg gebeutelt. Kapitän David Ferne appelliert an den Kampfgeist der Mannschaft von Trainer Lars Hepp.

Vom großen Druck ist es nicht weit zum großen Drama – das wissen die Handballer des Leichlinger TV aus eigener Erfahrung. Sie sind aktuell einer besonderen Belastungsprobe ausgesetzt: In der Gruppe D der 3. Liga kämpft die Mannschaft um Kapitän David Ferne nicht nur ums sportliche Überleben, sondern bangt auch um die Zukunft des Vereins. Wollen die Sportler eine Restchance auf den direkten Klassenerhalt wahren, ist ein Sieg am Samstag (19 Uhr) bei der SG Menden Sauerland Wölfe Pflicht.

Der Rückstand auf den rettenden Platz sechs beträgt vier Punkte, der LTV liegt mit 10:16 Zählern aber immerhin noch deutlich vor Menden (6:20). Ferne kennt die Lage in der Tabelle, sagt aber: „Der Druck ist nicht größer als sonst auch.“ In der Hinrunde verloren die Blütenstädter gegen die Handballer aus dem Sauerland – ein Verlust, der gegen den direkten Konkurrenten noch immer schmerzt. Die teils heftigen Niederlagen gegen Top-Teams wie Krefeld, Longerich oder Schalksmühle waren eingepreist. Wichtiger ist, sich am Tabellenende zu behaupten. Zuletzt gab es aber auch gegen den VfL Gummersbach II keine Punkte. „Das war unser erstes Spiel ohne Torhüterleistung“, gibt Keeper Ferne selbstkritisch zu und betont: „Das darf uns in Menden nicht passieren.“ Grundsätzlich nehme er im LTV-Team eine „positive Stimmung“ wahr.