Personalentscheidung : Förschner leitet Leverkusener Gesellschaft für Stadtentwicklung

Die City C, zuletzt Schauplatz einer Kunstaustellung, wird Sitz der neuen Gesellschaft sein, die sich auch um die Belebung der Galerie kümmern soll. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Justus Förschner wird neuer Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort. Das hat die Stadt am Donnerstag öffentlich gemacht.

Nach seiner Ausbildung zum Schreiner studierte Förschner nach einem Medienbericht bis 1989 an der Uni Kassel Architektur mit Schwerpunkt Städtebau. Danach promovierte er an der Fakultät Verkehrswissenschaften der technischen Universität Dresden. Es folgten Tätigkeiten als Architekt, anschließend arbeitete Förschner unter anderem für eine Immobilienfondsgesellschaft der Dresdner Bank und für die Fluggesellschaft Lufthansa am Frankfurter Flughafen.