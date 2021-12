Staatsschutz ermittelt : Lauterbachs Büro in Köln beschmiert

Lauterbachs Büro in Köln beschmiert

Das beschmierte Wahlkreisbüro von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Köln-Mülheim. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der Kölner Staatsschutz ermittelt gegen Unbekannte, die in der Nacht zu Freitag die Wand des Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Köln-Mülheim beschmiert haben.

Karl Lauterbach , der den Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim in Berlin vertritt, ist seit Jahren Anfeindungen und massiven Bedrohungen ausgesetzt. Beipiel: 2020 hatte er einen Drohbrief mit einem verschlossenen Röhrchen bekommen. Darin sollte sich das Coronavirus befunden haben. „Trink das, dann wirst Du immun“, hatte ein anonymer Absender dazu notiert. „Das Röhrchen ist untersucht worden. Es ist negativ, es war kein Sars-Cov-2 darin“, berichtete Lauterbach damals. „Druck und Drohungen sind nicht weniger geworden.“

Die Drohungen hätten mittlerweile „eine andere Qualität“, merkte er gegenüber unserer Redaktion jüngst an. „Und sie zeigen, dass die Gesellschaft – im Moment verstärkt durch Corona – verroht und Politik immer schwieriger wird, insbesondere die Kommunalpolitik.“ Bundespolitiker wie er seien vergleichsweise gut geschützt. In der Vergangenheit hätten sein Kreisparteibüro in Köln-Mülheim und seine Kölner Privatwohnung zeitweise unter polizeilichem Objektschutz gestanden, berichtete er. Der Politiker selbst steht seit längerem unter Polizeischutz.