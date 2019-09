Job-Speeddating : Verkupplungsaktion in der BayArena

Leverkusen Beim Job-Speeddating finden Arbeitnehmer und Arbeitssuchende zusammen. Erfolgsquote liegt bei 30 Prozent.

Wenn am Donnerstag, 10. Oktober, die Flutlichter der BayArena aufleuchten und sich die VIP-Lounge des Stadions füllt, dann ist weder Champions League noch englische Woche. In den Katakomben werden auch keine Spieler europäischer Top-Clubs kurz durchatmen, bevor sie sich dem Spielfeld nähern, sondern 380 Männer und Frauen auf dem Weg in eine neue berufliche Zukunft.

Denn die BayArena verwandelt sich an diesem Tag in eine etwas andere Jobbörse: Zum zweiten Mal wird an der Bismarckstraße das „Job-Speeddating“ stattfinden, eine Aktion der Agentur Pusch.com in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Leverkusen und Rhein-Berg sowie der Wirtschaftsakademie Am Ring. Arbeitgeber von knapp 50 Unternehmen mit etwa 2200 offenen Stellen in diversen Branchen – häufig Facharbeiter, Lagerist oder Verkäufer – treffen auf 380 ausgewählte Bewerber, um sich in Kurzgesprächen von bis zu zehn Minuten kennenzulernen.