Quettingen : Wellpappenfabrik Gierlichs will Hochregallager bauen

Heribert Gierlichs, Geschäftsführer der Wellpappenwerk, hat seine Pläne für den Standort in Quettingen veröffentlicht. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Quettingen (US) Die Wellpappenfabrik Gierlichs will an ihrem Standort in Quettingen ein vollautomatisches Hochregallager bauen. Die Einleitung eines Bebauungsplans (nötig für die Bauerlaubnis) wurde einstimmig in der Bezirksvertretung II und im Bauausschuss genehmigt, von der Zustimmung des Rates ist deshalb auch auszugehen.

Bezirksvorsteher Rainer Schiefer (CDU) lobte das Projekt als „hervorragendes Vorhaben“. Roswitha Arnold (Grüne) sagte: „Damit kann die Stadt das Unternehmen in Leverkusen halten.“

Die Quettinger Firma begann 1903 mit der Produktion von Kartonagen. Heute fertigt das mittelständische Familienunternehmen über 50 Millionen Quadratmeter Wellpappe pro Jahr. Die Produkte findet der Verbraucher unter anderem als Milch- und Saftverpackungen oder Obstkisten in Geschäften wieder.

Um den Standort an der Herder- und Maurinusstraße (Grundstücksgröße: 36.000 Quadratmeter) langfristig sichern zu können, will Gierlichs die Lagerkapazität um 85 Prozent erhöhen, schreibt die Stadt im Beratungspapier für die Politik. Geplant ist eine Lagerkapazität für 9700 Paletten. Dafür soll das bisherige Papierlager abgerissen werden. Heute produziert die Fabrik pro Tag etwa 700 Paletten Fertigware. Als Lagerfläche stehen 3200 Stellplätze zur Verfügung, schrieb Gierlichs im Dezember 2017 an die Stadtverwaltung. Immer mal wieder gebe es Lagerengpässe. Eine Verlagerung der Firma innerhalb von Leverkusen schließt die Geschäftsführung aus. Die nötige Fläche von mindestens 60.000 Quadratmeter sei nicht verfügbar, deshalb werde der jetzige Standort weiterentwickelt.