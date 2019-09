Stadtteilzentrum Hitdorf : „Villa Zündfunke“ nimmt Gestalt an

Leverkusen Der Umbau zum Stadtteilzentrum hat begonnen. Auch andere Projekte in Hitdorf nehmen Fahrt auf.

Das Transparent mit der Baubeschreibung hängt an der Seitenwand und ist damit nicht unmittelbar im Blick. Aber ab Januar wird jeder sehen, dass an der Hitdorfer Straße hinter der Hausnummer 196 die Umbauarbeiten zur Villa Zündfunke begonnen haben. Dann wird nämlich an der Straßenfront das Gerüst installiert worden sein. Der Verein Villa Zündfunke, der sich für die Einrichtung eines Stadtteilzentrums engagiert hat, steht längst in den Startlöchern. Doch bis es soweit ist, dass Freiwillige Schubkarre und Spaten in die Hand nehmen können, dauert es noch etwas, warb Stefan Karl als stellvertretender Fachbereichsleiter Stadtplanung beim offiziellen Startschuss durch Baudezernentin Andrea Deppe am Montag um Geduld.