Modellbaumarkt im Forum : Große Freude an den kleinen Loks

Veranstalter Jürgen Hörner zeigt seine Schätze. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen 16 private Aussteller bieten im Forum ihre Modelleisenbahnen zum Verkauf an.

Von Tobias Brücker

Eine Modelleisenbahn ist der Traum vieler kleiner Jungen und Mädchen. Sich eine eigene kleine Welt im Zimmer aufzubauen, kurbelt die Fantasie und den Spieltrieb an. Viele dieser Kleinen sind nun groß – das Hobby und die Begeisterung jedoch sind natürlich geblieben. Das wurde nun auf dem Modellbaumarkt im Forum deutlich.

16 private Aussteller boten ihre zum Teil sehr alten gebrauchten Schätze zum Verkauf an. Wenn sie in die eigene Sammlung schon nicht mehr hineinpassten, dann sollten sie zumindest bei einem ebenso passionierten Kollegen weiterleben. Zwischen Modellbahnen und kleinen Autos in Originalverpackungen fand sich so allerlei Kram, der das Sammlerherz höher schlagen ließ – für nahezu alles scheint es dabei einen Markt zu geben.

Herbert Müller hatte eines der größten Angebote mitgebracht. Hin und wieder, nach Lust und Laune, treibe er sich auf Modellbaumärkten herum, sagte er griemelnd. Es falle ihm mittlerweile gar nicht schwer, sich von den einst so geliebten Stücken zu trennen. „Ich sehe das gelassen“, sagte er. Wer daheim laut eigener Aussage noch weitere 100 Loks im Schrank und auf der Bahn hat, der kann den Überschuss durchaus an Seinesgleichen weitergeben. Und doch ist die imposante Menge seines Besitzes in Modellbauerkreisen nicht mal rekordverdächtig, wie er berichtete: „Es gibt Leute, die haben locker 1000 Lokomotiven zu Hause.“

Das Virus der Sammelleidenschaft sei eben nur schwer wieder loszuwerden. Als Kind hatte sich der heute 65-Jährige mit dieser Art der Begeisterung infiziert. Auch eine kurze Pause in den Teenagerjahren ließ das Hobby nur temporär verschwinden. Als er im Alter von rund 40 Jahren schließlich Kinder im spielfreudigen Alter hatte, lebte die Passion schnell wieder auf. Für den Nachwuchs gekauft – dann selbst mit der Bahn gespielt. „Meine Kinder waren so ein kleiner Vorwand“, erklärte Müller lachend. So wie ihm geht es wohl vielen. Und doch, betonte er, sterbe der Modellbau aus. Von den jungen Menschen interessiere sich niemand mehr für dieses Hobby. Es seien vor allem „die Alten“, die den Markt so halbwegs am laufen hielten.