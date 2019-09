Bericht vom Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit sinkt im September

Leverkusen Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zahlen aber bei Geringqualifizierten.

Die Agentur für Arbeit hat die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für den September veröffentlicht: Sowohl in Leverkusen als auch im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat gesunken, die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch. Gegenüber September 2018 aber stieg die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung an. Die Arbeitslosenquote für den gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach liegt damit aktuell bei 5,5 Prozent.

In Leverkusen sank die Zahl der Arbeitslosen im September um 435 Personen (-6,6%) auf 6115. Zugleich sind das 204 (+ 3,5%) mehr als vor einem Jahr. Angeboten wurden im September in Leverkusen 1239 und damit 2,6 Prozent mehr freie Arbeitsstellen als im August. Im Vergleich aber liegt dieser Wert 0,3 Prozent unter dem im September 2018. Auch die 316 neu gemeldeten offenen Stellen liegen sowohl unter den Zahlen des Vormonats (377) als auch des entsprechenden Vorjahresmonats (391). Gesucht werden in den Leverkusener Unternehmen aktuell vor allem Mitarbeiter im Handel, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Zeitarbeit.