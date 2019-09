Vorstellnachmittag : Prinzengarde sucht Talente

Leverkusen Vorstellnachmittag trifft auf mäßiges Interesse.

Karnevalstöne im Herbst? Zahlreiche Restaurantgäste der Stadthalle Bergisch Neukirchen glaubten am Sonntag ihren Ohren nicht trauen zu können. Doch sie hatten richtig gehört, denn die Prinzengarde Opladen (PGO) hatte zu ihrem ersten karnevalistischen Vorstellnachmittag eingeladen. Literat Jochen Gündling hatte die Idee, quasi eine Künstlerbörse für Literaten anstelle eines Oktoberfestes anzubieten. Als Verstärkung hatte er sich die Künstleragentur „Stop & Go“ dazu geholt. Bei Kölner Gesellschaften sind solche Vorstelltage bekannt und beliebt. Dort fungieren sie aber nicht nur zur Begutachtung der Künstler, sondern zugleich als Netzwerkveranstaltungen für die Karnevalisten beim ersten Wiedersehen nach der Session.

In Leverkusen ist das offenbar anders. In den Vorjahren gab es schon verschiedene Versuche, die aber allesamt wegen mangelndem Zuspruch nach kurzer Zeit eingestellt wurden. Diesmal war es nicht anders. Doch die PGO will länger durchhalten – selbst wenn man auf mehr Interesse der Kollegen gehofft hatte. „Dieses Angebot muss sich erst noch herumsprechen“, gab sich Gündling überzeugt. Etwa 100 Gäste sahen ein fast fünfstündiges Karnevalsprogramm, das von 14 Künstlern gestaltet wurde und mehr oder weniger gut ankam.