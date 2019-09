Auto überschlagen : Vier Verletzte bei Unfall in Rheindorf

Vier Verletzte bei Unfall in Rheindorf

Rheindorf (bu) Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Solinger Straße schwer verletzt worden. Drei Mitfahrer verletzten sich leicht.

In einer Kurve am Pescher Busch verlor der Fahrer gegen 21 Uhr die Kontrolle über seinen braunen Audi A3. Der Wagen rutschte von der regennassen Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten sowie die drei leicht verletzten Mitfahrer (zwei Frauen, 18 und 20; ein Mann, 21) aus dem stark beschädigten Auto und brachten sie in Krankenhäuser. Das Unfall-Team der Polizei sicherte die Spuren des Unfalls.