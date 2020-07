Naturgut Ophoven : Hauptsache: Nichts wie raus

Marianne Ackermann von NaturGut erklärt die Farbpalette am Beispiel der Farbe Gelb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Auf dem NaturGut Ophoven läuft das Programm nach der Corona-Pause wieder an. Jedes Wochenende informieren Mitarbeiter über besondere Attraktionen im Gelände und bieten Führungen für Familien an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ronja Schendzielorz

Leverkusen „Ich hab an dem Pfad ein Schild mit einem Frosch entdeckt – vielleicht sehe ich gleich auch einen echten Frosch“, sagt die Sechsjährige Viola am Eingang des NaturGut Ophoven. Trotz des eher grauen Himmels füllt sich der Parkplatz vor dem NaturGut in Opladen. Viele Familien sind an diesem Samstag auf Entdeckermission und wollen eine der neuen Touren über das Gelände ausprobieren. „Wir sind extra aus Bonn hier hergefahren und möchten hier den Nachmittag verbringen“, sagt Sebastian Kramps.

„Unser Motto lautet aktuell: Nichts wie raus“, sagt Marianne Ackermann, die erste Vorsitzende des Fördervereins des NaturGut Ophoven. Unter diesem Motto laufen auch die verschiedenen Erlebnistouren, die seit drei Wochen angeboten werden. Bei der Wildbienen-Entdeckertour lösen Kinder knifflige Fragen über das Leben der Wildbienen. Das Ziel ist es, das richtige Lösungswort am Ende der Rallye zu finden. „Da kann die ganze Familie miträtseln“, betont Marianne Ackermann.

Bei der NaturGut Rallye werden den Kindern verschiedene Aufgaben gestellt. Eine der Aufgaben lautet: „Rieche an verschiedenen Pflanzen und finde deinen Lieblingsduft“. Kinder können die Tour auch ohne ihre Eltern meistern, doch sollten sie für die Beantwortung der Fragen schon etwas lesen und schreiben können.

Jedes Wochenende informieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über besondere Attraktionen im Gelände und bieten kleine, individuelle Führungen für Familien an. Der Infostand ist bei schönem Wetter jedes Wochenende von 11 bis 17 Uhr besetzt. Vor dem Stand ist eine große Karte, die das Gelände zeigt, ausgerollt. „Mit den roten Steinen kennzeichnen wir jede Woche etwas Neues“, sagt die Mitarbeiterin Cordula von der Bank. Diese Woche ist es der Johannisbeerstrauch, an dem sich jeder Gast bedienen darf. „Der Strauch ist sehr voll – da braucht es noch lange, bis der leer gepflückt ist“, erzählt die Mitarbeiterin.

Die letzten Monate war es ruhig im NaturGut Ophoven. Kein Kindergeschrei und keine Schulklassen. Doch seit einigen Wochen gibt es wieder einiges an Programm. „Unser großes Jahresprogramm 2020 mussten wir zwar etwas verändern, aber es gibt trotzdem viele verschiedene Angebote“, sagt die Vorsitzende. Die Kindergeburtstage finden wieder statt und laufen auch ganz unter dem neuen Motto: Nichts wie raus. „Wir probieren durch die aktuelle Situation so viel wie möglich nach draußen zu verlegen“, sagt Meike Schöpf, die an diesem Wochenende auch für den Infostand zuständig ist.