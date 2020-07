Nach dem Führungswechsel : Neue SPD startet in den Wahlkampf

Neue SPD startet in den Wahlkampf

Das neue Führungsteam der SPD: Dirk Löb, Milanie Hengst und Aylin Dogan wollen in Leverkusen einen neuen Politikstil etablieren. Foto: SPD

Leverkusen Nach langen und tiefen Querelen haben die Leverkusener Sozialdemokraten reinen Tisch gemacht. Mit einem neuen Führungsteam kämpfen sie um Ratssitze bei der Kommunalwahl im September.

Es war eine krachende Niederlage für die beiden Spitzen-Genossen, aber auch für die Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin Eva Lux, die zuvor bereits durch das Verbot eines Doppelmandats in Landtag und Stadtrat ausgehebelt worden war. Ihr war eine tragende Rolle – die sie selbst bestreitet – beim Sturz der vormaligen Vorsitzenden Aylin Dogan zum Fallstrick geraten. Nun schlugen die Genossen, die sich selbst als „modernen Flügel“ bezeichnen zurück. Die Botschaft ist klar: Ein Weiterso gibt es nicht mehr, der Politikstil muss sich ändern. Und zwar sofort. Jetzt, da der Wahlkampf für den Stadtrat begonnen hat.

Der „moderne Flügel“ ist jung, überwiegend weiblich und gut ausgebildet. Geführt wird er von einem Triumvirat mit Milanie Hengst (Steinbüchel) als Spitzenkandidatin auf Listenplatz eins. Die Finanzwirtin hat sich im Stadtrat bereits als finanzpolitische Sprecherin der Fraktion profiliert. Ein Comeback feiert die Juristin Aylin Dogan nach ihrem Abgang als Vorsitzende nach der überraschenden Kampfkandidatur von Jonas Berghaus. Die Opladenerin zog kürzlich als Nachrückerin in den Stadtrat ein. Dort sitzt bereits der IT-Techniker Dirk Löb, ebenfalls aus Opladen, der das Trio komplettiert.

Die vom „modernen Flügel“ durchgedrückte Liste für den Stadtrat dokumentiert den Neuanfang. „Der Aufbruch ist spürbar“, sagt Aylin Dogan. Schon am Tag nach dem innerparteilichen Wahlsieg habe sich ein neu formiertes Team zur Vorbereitung des Wahlkampfs getroffen und „am Wochenende haben wir in der Bahnstadt gleich schon die ersten Flyer verteilt“, sagt Dogan. Auf den nun vakanten Stuhl der Parteivorsitzenden will sie nicht zurück. Beide Führungsfrauen, Dogan und Hengst, setzen sich für einen neutralen Kandidaten ein, um die Wogen zu glätten. Dogan: „Uns ist nicht daran gelegen, weiter zu streiten, uns geht es um die Sache, und jetzt haben wir eine starke Mannschaft für den Rat, alle sind supermotiviert.“