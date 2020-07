Immer öfter sträuben Besucher sich gegen Maskenpflicht im Park : Klinikum-Mitarbeiter derbe beschimpft

Schlebusch Immer öfter halten sich Besucher nicht an die Maskenpflicht, vor allem im Park. Auf Ansprache vom Personal hagelt es teils harte Worte. Eine Krankenschwester wurde etwa als „Schlampe“ beschimpft.

Ein Pärchen steht vor einer Stationstür im Klinikum und will eingelassen werden zum Krankenbesuch. Schwester Janin kommt zur Tür, weist darauf hin, dass erstens keine Besuchzeit mehr sei und zweitens wegen der Corona-Einschränkungen nur jeweils ein Besucher pro Tag zum Patient dürfe. Antwort des Besucherpaares: „Schlampe.“ Dann folgt noch die Drohung: „Wir finden Dich schon.“ Schwester Janin hatte in dem Moment Angst. Gepaart mit Frust darüber, dass mancher Besucher im Klinikum den Geduldsfaden des Personals offenbar ordentlich überspannt.

Klinikum-Sprecherin Sandra Samper sagt: „Das ist in jüngster Zeit kein Einzelfall. „Seit es Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen gebe, würden einige Klinikum-Besucher die automatisch auch auf den Gesundheitspark übertragen. Dort gilt aber zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern weiterhin dies: „Ein Besucher darf für eine Stunde einen Patienten besuchen. Im Haus wie auch im Park gilt Mund-Nasen-Maskenpflicht“, fasst die Sprecherin zusammen. „Anders als etwa in einer Innenstadt oder in einem Einkaufszentrum gibt es im Klinikum viele Risikogruppen. Die müssen wir schützen. Das ist aber nicht nur unsere Pflicht, sondern die ller Anwesenden.“ Seit ein paar Wochen stoßen die Vorgaben bei manchen Besuchern aber auf immer weniger Verständnis. Schwerster Annette berichtet von einem Herrn, der mit Maske in der Hand die Eingangshalle betreten hat. Als die Pflegerin ihn ansprach, sei er so laut geworden, dass sie Angst bekommen habe.