Erste Trainings laufen : Elfen bereiten sich auf Saisonstart Anfang September vor

Annefleur Bruggemann (l.) setzt zum Wurf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer starten am 6. September in die Saison 2020/21. Die ersten Testspiele für den verjüngten Kader stehen fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Nach Monaten der Unklarheit durch den Abbruch der Spielzeit 2019/2020 gibt es endlich ein konkretes Ziel. Am 6. September soll die neue Bundesliga-Saison für Bayers Handballerinnen mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Halle-Neustadt starten. Auf dieses Ziel arbeiten Coach Michael Biegler und die Elfen seit Mittwoch hin. „Die Mädels sind wirklich fleißig“, fasst Managerin Renate Wolf die ersten Eindrücke zusammen.

Bei aller Freude über den bevorstehenden Wiedereinstieg in den Spielbetrieb lässt die Corona-Pandemie die Leverkusenerinnen natürlich noch nicht ganz los. Vor dem Start in die Vorbereitung mussten alle Beteiligten auf das Virus getestet werden. Erst nachdem klar war, dass sich niemand angesteckt hat, durfte es losgehen. Zusätzlich wird vor jedem Training Fieber gemessen. Die Desinfektion der Hände ist eh obligatorisch. Im Hintergrund tüftelt Wolf bereits an einem Corona-Konzept für Spiele vor Publikum und bemüht sich um Testspiele vor de Ligastart, was sich angesichts der Pandemie als schwierig darstellt.

Die Turniere in Wittlich und Oldenburg, die normalerweise fest zur Vorbereitung gehören, wurden bereits abgesagt. Dafür nehmen die Elfen am 9. August beim Cup des befreundeten Zweitligisten TV Beyeröhde in Wuppertal teil – mit dem TVB, dem Drittliga-Meister TV Aldekerk und dem belgischen Erstligisten St. Truiden als weiteren Teilnehmern. Zudem sind bislang zwei Testspiele geplant.

Am 15. August treffen die Leverkusenerinnen auf VOC Amsterdam, den Ex-Klub von Zugang Zoë Sprengers. Vor Publikum ist dann – als Testlauf für den Ligastart – die Saisoneröffnung am 30. August in der Ostermann-Arena geplant. Mit dem Thüringer HC konnte Wolf einen renommierten Gegner gewinnen.

Fans der Elfen müssen sich zu diesem Termin nicht nur wegen der virusbedingten Einschränkungen auf Neues einstellen. Neben Anna Seidel, Pia Adams (beide Karriereende) gehören auch die drei Rode-Schwestern Jennifer (Borussia Dotmund), Joanna (Neckarsulm) und Elaine (Zwickau) nicht mehr zum Kader. In der alten Spielzeit hatten bereits Xenia Hodel und Prudence Kinlend die Elfen verlassen.

Neu im verjüngten Team ist neben der Linksaußen Zoe Sprengers (20) auch die senegalesische Linkshänderin Fanta Keita (24) von Aunis Handball La Rochelle-Perigny für den Rückraum. Beide sind Nationalspielerinnen. Aber Bayer will weiter – und jetzt noch konsequenter – auch auf den eigenen Nachwuchs setzen.