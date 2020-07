Corona aktuell : 22 Leverkusener an Covid-19 erkrankt

Leverkusen Zahl der Infizierten steigt um eins auf 278 Betroffene. 251 gelten als genesen. Tafel öffnet zwei weitere Ausgabestellen.

Tafel Corona hat die Leverkusener Tafel stark getroffen, mehrere Wochen musste sie die Ausgaben schließen. Mittlerweile ist die Ausgabe in Wiesdorf geöffnet Nun kommen zwei weitere hinzu: am Donnerstag, 23. Juli, ab 15 Uhr in Alkenrath und am Freitag, 4. Juli, ab 14 Uhr in Manfort. Ausgegeben werden Lebensmitteln unter Corona-Regelungen wie Hygiene und Abstand. „Die Ausgabe erfolgt an alle Kunden der sieben Ausgabestellen mit entsprechenden Ausweisnummern“, sagt die Tafel. Der Zugang aufs Gelände ist auf eine Person je Ausweis begrenzt, auch Kinder und Kinderwagen dürfen nicht mit, dafür sollten ausreichend Taschen mitgebracht und ein Mund-Nasenschutz getragen werden.