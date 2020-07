Serie Mein Laden : Die Vielfalt der veganen Küche

Claudia Hartmann präsentiert das sonntägliche Brunch-Angebot in ihrer „Grünen Finca“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Steinbüchel Claudia Hartmann hat mit ihrer „Grünen Finca“ das erste vegane Restaurant in Leverkusen eröffnet. In Steinbüchel kristallisiert sich nach wenigen Wochen schon der Sonntagsbrunch zum Renner heraus.

Claudia Hartmann hat sich einen Traum erfüllt. Vor gut zwei Wochen hat sie ihr eigenes Restaurant in Leverkusen-Steinbüchel eröffnet. „Die Grüne Finca“ ist, wie der Name bereits vermuten lässt, nicht irgendein Restaurant, sondern ein rein veganes – das erste in ganz Leverkusen.

Den Fans der Küche ohne Zutaten tierischen Ursprungs aus Leverkusen und Umgebung wird der Name des Lokals bekannt vorkommen. Anderthalb Jahre führte die 50-Jährige ein veganes Catering unter diesem Namen. Als das Restaurant, dessen Küche sie dafür nutzte, geschlossen wurde, reifte in ihr mehr und mehr der Gedanke, einen eigenen Laden zu eröffnen. Dieser Traum ist in Steinbüchel nun wahr geworden. „Ich wohne nur eine Minute vom Lokal entfernt“, sagt Hartmann, „das ist sehr komfortabel.“ Noch managt sie alles alleine, bald soll aber Unterstützung kommen.

Info Immer mehr Deutsche leben vegan Keine tierischen Produkte Anders als Vegetarier, die kein Fleisch oder Fisch essen, verzichten Veganer auf alle Nahrungsmittel, die einen tierischen Ursprung haben. Dazu gehören neben Fisch und Fleisch zum Beispiel auch Eier, Butter und Milch. Lebenseinstellung Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern auch eine Lebenseinstellung: Besonders ethisch motivierte Veganer achten darauf, dass ihre Kleidung vegan ist – das heißt zum Beispiel, dass auf Fell, Seide oder Leder verzichtet wird. Kosmetik sollte tierversuchsfrei sein. Mehr Veganer Laut dem Statistik-Portal Statista ist die Anzahl der Menschen, die sich selbst als Veganer bezeichnen und älter als 14 Jahre sind, zwischen 2015 und 2019 von 850.000 auf rund 950.000 angestiegen.

Seit vier Jahren lebt die Köchin bereits komplett vegan. „Ich war schon immer eine große Tierliebhaberin“, sagt sie. „Ich bin auf dem Land groß geworden, wo ich hautnah miterlebt habe, wie die Tiere geschlachtet wurden.“ Viel Fleisch habe sie nie gegessen und weil sie sich neben Tierschutz und Umweltschutz auch für die Vielfalt der pflanzlichen Küche interessiert, habe sie sich immer mehr in diese Richtung orientiert. Es fing damit an, dass Hartmann in verschiedenen Restaurants vegane Gerichte kreierte und diese auf der Speisekarte etablierte. Vor zwei Jahren machte sie eine Weiterbildung zur vegetarisch-vegan geschulten Köchin.

Jetzt, mit dem eigenen Restaurant, ist sie mit ihren Gästen viel mehr im Kontakt, als wenn sie nur in der Küche stehen würde. „Das ist toll, so bekomme ich immer ein Feedback, wie meine Gerichte bei den Kunden ankommen“, sagt sie. Und ihr Publikum ist bunt gemischt, was die 50-Jährige besonders freut. So kommen nicht nur vegan lebende Menschen zum Essen zu ihr, auch die Leute aus der Nachbarschaft schauen vorbei und probieren ihre fleischfreien Gerichte. „Ich kenne hier in der Gegend sehr viele Menschen. Es ist schön zu sehen, dass auch Nicht-Veganer herkommen und sich darauf einlassen“, sagt sie.

Als besonders beliebt kristallisiert sich schon jetzt der Sonntags-Brunch heraus. Ab zehn Uhr wird auf der großzügigen Theke ein Buffet aufgebaut, wo sich die Gäste – unter Einhaltung der nötigen Abstandsregelungen – bedienen können. „Am Sonntag waren schon im Vorfeld alle Plätze ausgebucht gewesen“, sagt Hartmann. Einfach so vorbeikommen sei nicht immer möglich, besonders sonntags empfehle es sich, vorher zu reservieren. Bis zu 20 Gäste finden in dem Restaurant an der Carl-von-Ossietzky-Straße Platz, bei gutem Wetter können auch im Außenbereich drei Tische aufgebaut werden. Montags und dienstags ist Ruhetag. Am Mittwoch und Donnerstag öffnet das Lokal von 16 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag von 16 bis 1 Uhr. Sonntags ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, dann mit dem beliebten Brunch.

Eigentlich hätte die Leverkusenerin ihren Laden bereits im April eröffnen wollen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. So musste in der Planung natürlich einiges mehr bedacht werden, und der Eröffnungstermin verschob sich nach hinten. „Doch im Vergleich zu anderen Restaurants, die voll im Betrieb waren und sich dann umstellen mussten, hat mich das sicher nicht so hart getroffen“, sagt sie.

Nun ist die Leverkusenerin voller Tatendrang und möchte sich auch in der Küche kreativ ausleben. Immer wieder wird sich die Auswahl der angebotenen Speisen ändern, kündigt sie an. „Die vegane Küche ist so vielfältig, da habe ich keine Lust, ein Jahr lang immer das Gleiche zu kochen.“ Anregungen für neue Rezepte und Kreationen holt sie sich in Büchern, Heften und auch im Internet. „Manchmal nehme ich aber auch Rezepte, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, und kreiere die etwas um, damit es optisch und geschmacklich passt“, sagt sie.