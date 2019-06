Engagement in der Gemeinde : Einmal im Monat ist Spielzeit in St. Aldegundis

Einmal im Monat ist Spielzeit in St. Aldegundis

Engagement in der Gemeinde

Rheindorf Andrea und Andreas Steverding bieten in ihrer Gemeinde Gesellschaftsspiele an.

Wenn im Hause von Andrea und Andreas Steverding der Abend anbricht und alle Verpflichtungen erledigt sind, dann folgt alltäglich der Gang ans große Spieleregal. Die vierköpfige Familie kann Stunden mit Gesellschaftsspielen verbringen. Und mit dieser Begeisterung versuchen die vier nun, sich in Rheindorf in die Gemeinde einzubringen.

Einmal im Monat kramen Andrea und Andreas die besten Spiele heraus und machen sich auf, sie im Pfarrheim von St. Aldegundis auf Tischen zu verteilen. Ihr Angebot: einfach spielen, gerne auch stundenlang. Bei einem Gemeindetreffen hatte sich das Paar mit der Idee eingebracht und diese promt um. Für Andreas Steverding und seine Frau ist es selbstverständlich zu sein, sich an ihrem Wohnort zu engagieren. Da stört es auch nicht, dass bisher nur wenige zu den monatlichen offenen Spielzeiten kommen. Noch hat sich das Angebot halt nicht herumgesprochen. Andrea und Andreas Steverding machen sich nichts daraus. „Es ist uns eigentlich egal. Wenn keiner kommt, dann spielen wir halt alleine“, sagt Andreas Steverding lächelnd.

Dass aber bald mehr Leute kommen, halten die beiden für gar nicht so unwahrscheinlich. Denn in ihren Augen erfahren die klassischen Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele momentan einen großen Aufschwung, sie bereiten der Daddelei an der Playstation oder dem Computer allmählich Konkurrenz. Sohn Niklas ist ohnehin im Spielfeiber. Brettspiele sind ein fester Bestandteil seines noch jungen Lebens. „Meistens ziehe ich meine Eltern ab“, erzählt der Elfjährige grinsend.