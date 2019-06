Leverkusener Siebenschläfer-TV : Kobolde der Nacht sind auf Sendung

Leverkusen Nabu knipst Siebenschläfer-TV wieder an. 2018 schauten 88.000 Menschen zu.

Fernsehen mal ganz lokal. Das kann ganz tierisch spannend sein. Seit dem Wochenende ist das Leverkusener Siebenschläfer-TV des Naturschutzvereins Nabu wieder auf Sendung. Was diese witzig-plüschigen, wild lebenden Kobolde der Nacht anstellen, lässt sich online beobachten. Und das kommt an: „Das Interesse der Internetnutzer am Siebenschläfer-TV und seinen Hauptdarstellern ist enorm. Das muntere Treiben der Leverkusener Siebenschläfer stieß auch 2018 auf reges Interesse und wurde in den fünf Monaten der Webcam-Übertragung von mehr als 88.000 Menschen angeschaut. Die Zuschauer kamen dabei nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern insgesamt aus inzwischen mehr als 60 Ländern“, erzählt Leverkusens Nabu-Vorsitzender Erich Schulz und hofft auf noch mehr Zuspruch. Denn Ziel von Siebenschläfer-TV ist es, das Leben der nachtaktiven Winzlinge mittels Live-Webcam in die heimischen Wohnzimmer zu bringen. „Für viele ist es das erste Mal, dass sie auf diese Art mit diesem wichtigen Rädchen im Uhrwerk der Natur direkt Bekanntschaft schließen können“, sagt Schulz. Zudem verbindet sich damit ein Angebot für Schulen (Grundschule bis Sekundarstufe II): eine pädagogische Einheit zur Ökologie des Siebenschläfers.