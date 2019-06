SPD : Lauterbach zu Nahles-Ende: Unschön

Leverkusen Leverkusener Bundestagabgeodneter rät dringend ab von Eile bei Neubesetzung.

Er ist einer, der mittendrin ist im innersten Zirkel der SPD, der seit dem Rückzug von Andrea Nahles vom Partei- und Fraktionsvorsitz nach Neuausrichtung strebt. Leverkusens Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach ist einer der stellvertretenden Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hat mit Nahles zusammengearbeitet, mit ihr auch den Koalitionsvertrag mit der CDU verhandelt. Der Schock über ihren Abgang ist ihm am Tag danach anzumerken. „Dass sie auf diese Weise gestürzt worden ist...“, sagt Lauterbach. Das sei ein unschönes, teils auch unverdientes Ende. „Natürlich hat sie Fehler gemacht. Die macht jeder. Aber sie hat die Sozialpolitik entscheidend mitgeprägt: Mindestlohn, Rente, Pflegegesetze. Das Land und die Partei verdanken ihr viel.“ Sie habe die Fraktion in einer schwierigen Phase übernommen. „Sie kam zur GroKo wie die Jungfrau zum Kind.“

Am Ende hätten viele in der Partei und in der Fraktion nicht mehr hinter ihr gestanden. Der öffentliche Auftritt sei nicht ihre Stärke gewesen, sie habe sich Feinde gemacht, „wie jeder, der etwas durchsetzen will“. Lauterbach gesteht: „Ich war aber überrascht, wie groß der Widerstand zuletzt war.“

Wichtig sei nun, dass sich die SPD Zeit lasse bei der Neubesetzung der freiwerdenden Positionen. Ihm wären ein Mann und eine Frau an Partei- und Fraktionsspitze recht, gleich wer welchen Posten besetze. „Hoppla, der Nächste bitte, das geht nicht“, betont Lauterbach. Zunächst müsse die Gesprächskultur in der Partei wieder hergestellt werden, „weg von der derzeitigen Härte, weniger verletzend“; dann müsse bis Jahresende eine Zwischenauswertung darüber erfolgen, ob die SPD in der Groko bleiben will. Und drittens müsse sich die SPD programmatisch anders aufstellen, das vernachlässigte Thema Umweltpolitik in den Blick nehmen. In jedem Fall müsse sich die Partei erst über Inhalte klar sein, dann über den, der sie gut vermitteln könne. „Erst das Produkt, dann das Marketing.“