Männer in der Kita : Erzieher: „Wir sind die Bildungsbasis“

Männer in der Kita

Manfort Mehr männliche Erzieher in Kitas, das befürwortet auch Alexander Pfaff. Er arbeitet als Erzieher in Manfort.

Nur vier von einhundert Erziehern in Leverkusen sind männlich. Die Daten der statistischen Landesämter spiegeln den allgemeinen Wunsch nach mehr männlichen Pädagogen in Tageseinrichtungen nicht wieder. Woran liegt das?

„Der Job ist irgendwie zu mir gekommen“, sagt Alexander Pfaff (41), stellvertretender Leiter der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder in der Borkumstraße. Desillusioniert sei er nach der Schule gewesen, seiner Liebe zur Musik war es geschuldet, dass seine einzige berufliche Idee die Eröffnung eines Plattenladens war. Freunde schlugen ihm dann vor, die Ausbildung zum Erzieher am Berufskolleg Opladen zu beginnen. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut.

In der Tageseinrichtung werden 133 Kinder aus mehr als 15 Nationen betreut. Sie arbeitet nach dem offenen Konzept, das den Kindern Individualität zugesteht und sie in ihrem kreativen Schaffen unterstützt.

Genauso geht es dem ausgebildeten Kunstpädagogen, der sich darüber freut, seine kreative Ader in den Berufsalltag einbringen zu können. „Kunst macht glücklich. Sie weckt schöpferische Fähigkeiten und stärkt die Konzentration“, sagt er zu seiner Leidenschaft. Den Kindern zeigt er zum Beispiel Rakelbilder von Gerhard Richter, um ihnen ein Verständnis davon zu vermitteln, was Kunst eigentlich ist. Im Anschluss sind die Kleinen an der Reihe und bringen ihre eigene Vorstellung von Kunst auf die Leinwand.