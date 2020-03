Ortstermin : Streuobstwiesen – ein einmaliger Lebensraum

Leverkusen „Je älter ein Baum ist, desto ökologischer wird er“, sagt Regine Kossler, Koordinatorin des Siebenschläfer-Projektes des Naturschutzbundes Leverkusen (Nabu). Er hatte zum Ortstermin auf eine Streuobstwiese in Opladen eingeladen.

Das sei traurig, „denn so geraten auch die alten Apfelsorten in Vergessenheit“ berichtet Olaf Schluck, der beim Nabu für die Obstwiesen-Betreuung zuständig ist. „Der Verbraucher hat sich an die vier, fünf Sorten im Supermarkt gewöhnt, dass es im Bergischen fast 30 gibt weiß er gar nicht mehr.“ Dabei sei das Thema richtig spannend. Die Ananasrenette zum Beispiel riecht, wie ihr Name schon sagt, nach Ananas und ist dennoch eine Apfelsorte. Um den Erhalt solcher Sorten geht es dem Nabu, und die Streuobstwiesen entlang der drei Leverkusener Obstwege leisten dies.