Siegerentwurf : Moderner Naturgarten für das Schloss

Lichtungen prägen das Bild eines naturbelassenen neuen Schlossparks nach dem Siegerentwurf der Pola-Landschaftsarchitekten. . Foto: POLA Landschaftsarchitekten GmbH

Leverkusen Die Stadt zeigt Siegerentwurf für den Schlosspark von Morsbroich. Oberbürgermeister beauftragt Headhunter mit der Suche nach einer Museumsleitung.

Aus einem künstlich gestalteten Landschaftspark des 19. Jahrhunderts soll ein natürlich belassenes Landschaftsbiotop werden. Das ist die Idee des Siegerentwurfs für den neuen Schlosspark, den die Jury am Dienstag mit Oberbürgermeister Uwe Richrath im Rathaus vorstellte. „Wir überlassen den Park – ähnlich dem Ansatz mit dem Umgang der großen alten Bäume – fast sich selbst“, heißt es im Wettbewerbsbeitrag der „Pola Landschaftsarchitekten GmbH“ aus Berlin.

In der Preisgerichtssitzung wurden insgesamt fünf Arbeiten beurteilt. Neben dem ersten Preis wurden zwei dritte Preise vergeben. Sie gingen an die Landschaftsarchitekten „Club L94“ aus Köln und „Lill + Sparla“, ebenfalls aus Köln. Die Entscheidungen fielen einstimmig.

Schloss Morsbroich. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Siegerentwürfe zum Schloss im Rathaus Die Ausstellung im Rathaus mit den Siegerentwürfen läuft bis zum 17. April. Geöffnet: Montag, Mittwoch, Freitag 8 bis 13 Uhr; Dienstag 8 bis 16 Uhr; Donnerstag 9 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag geschlossen.

In Morsbroich soll „ein zeitgenössischer, gesellschaftlich relevanter Park des 21. Jahrhunderts“ entstehen, so beschreiben die Sieger aus Berlin ihren Entwurf, der sich an den modernen Gedanken der Nachhaltigkeit anlehnt ebenso wie an die aktuelle Klimadebatte. Er zeigt diverse Lichtungen mit konkreten Funktionen: eine „Spiel- und Bewegungslichtung“, eine „Picknick- und Relax“-Lichtung“, eine „Kunst und Do It Yourself“-Lichtung“, eine „Labyrinth-Lichtung“ und eine „Parkarena“.

Interessierte haben ab sofort Gelegenheit, sich die Pläne in einer Ausstellung im Rathaus anzusehen. Der Siegerentwurf wird im kommenden Turnus von politischen Gremien beraten. Einen Beschluss, das Konzept als Grundlage für die Neugestaltung des Parks zu verfolgen und das Planungsbüro Pola mit der Konkretisierung des Entwurfs zu beauftragen, fasst der Rat voraussichtlich am 30. März. Erst wenn danach die konkrete Entwurfsplanung vorliege, könne der entsprechende Baubeschluss gefasst werden, hieß es bei einem Pressegespräch.

Für die Umgestaltung des Schlossparks sind 850.000 Euro veranschlagt. 90 Prozent der Summe werden über öffentliches Fördergeld finanziert.

Mit der Preisgerichtsentscheidung sei ein „wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung des Standortes“ gemacht worden, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath beim Pressegespräch. Weitere Entscheidungen stünden an. So soll ein Headhunter beauftragt werden, die weiterhin vakante Stelle des Museumsleiters zu besetzen, und es soll die Entscheidung über eine neue Betriebsform des Museums fallen. „Der Vorwurf, der immer wieder laut wird, die Stadtspitze hätte in diesen Prozessen Zeit verschwendet, greift zu kurz, denn wir entscheiden nicht alleine“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath. „Demokratische Prozesse brauchen Zeit – genauso wie Organisationsanalysen und Abstimmungsprozesse mit potentiellen Kandidaten.“