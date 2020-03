Putzaktion : „WIR für unsere Stadt“ – Leverkusen putzt sich raus

Putzaktion in Hitdorf im vergangenen Jahr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (RP) Die Tage 26. März bis 28. März sollten sich engagierte Leverkusener vormerken: Dann lädt die Stadt zur alljährlichen großen Reinemach-Aktion in und für Leverkusen ein. Der Frühjahrsputz geht in diesem Jahr in die 19. Auflage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Exakt 8303 Leverkusener hatten im Frühjahr 2019 bei der Putzaktion „WIR für unsere Stadt“ mitgewirkt und somit ein deutliches und sehr positives Signal für Leverkusen und für bürgerschaftliches Engagement in der Stadt gesetzt. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten und Unternehmen haben Leverkusen auf Hochglanz gebracht. Sie alle haben gezeigt, dass ihnen ihre Heimatstadt sehr am Herzen liegt. Dabei hat der Spaß, an der Aktion teilzunehmen, sicherlich genauso gezählt wie der Wunsch, zu einer sauberen und lebenswerten Heimatstadt beizutragen.

Für die diesjährige Aktion haben sich bereits über 5000 fleißige „Putzteufel“ angemeldet. Oberbürgermeister Uwe Richrath wirbt dafür, sich der Aktion anzuschließen: „Mit vereinten Kräften schaffen wir es, dass „WIR für unsere Stadt“ auch 2020 wieder zu einem riesigen Erfolg wird.“ Der Anmeldebogen kann über die städtische Homepage unter www.leverkusen.de abgerufen werden.