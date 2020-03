Stiftung : Spenden im Geiste von Karl Jüngel

Leverkusen Zum 47. Mal spendet die Karl-Jüngel-Stiftung für wohltätige Zwecke. Besondere Zuwendung erhält das Rote Kreuz, aber auch Einzelschicksale werden unterstützt.

Rund 21.000 Euro. So viel konnte die Karl-Jüngel-Stiftung dieses Jahr spenden. Das Unternehmen gehört mittlerweile zwar zu Thyssenkrupp, der gute Geist des Leverkuseners Jüngel ist jedoch weiter in seiner Heimat aktiv. In den fast 50 Jahren seit ihrem Bestehen spendete die Stiftung mehr als zwei Millionen Euro für wohltätige Zwecke in Leverkusen und Umgebung. „Dies geschieht auch heute noch im Geiste von Karl Jüngel“, berichtet Walter Hesslenberg, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. „Herr Jüngel hat immer gesagt, er möchte gerne Leute unterstützen, die kein Geld haben“, führt er aus. Aus diesem Grund freut Hesslenberg sich sehr, dieses Jahr endlich wieder Geld spenden zu können.