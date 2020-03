Wirtschaft : Camping Meier gibt Zubehör-Sparte ab – Fritz Berger steigt ein

Gerd Meier führt in dritter Generation das Leverkusener Fachgeschäft. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Äußerlich dürften die Kunden noch nichts bemerkt haben. Und Gerd Meier, in dritter Generation seit 2003 und Geschäftsführer von „Camping Caravan Meier“ verspricht: Wo Camping Meier drauf steht, dort bleibt es auch weiterhin drin.

In großen Buchstaben steht der Firmenname auf dem Unternehmensschild an der Adolf-Kaschny-Straße geschrieben. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern — obwohl drinnen im Leverkusener Camping-Fachgeschäft seit Weiberfastnacht bereits eine neue Kooperation gelebt wird.