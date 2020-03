Sous-Award "Sterne der Wäsche" : Faust – bei Dessous in der Champions League

Unternehmerin Isolde Faust hat einen besonderen Wäsche-Award gewonnen. „Ich kann es noch nicht fassen“, gesteht sie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Wiesdorfer Geschäft Donna Dessous von Isolde Faust ist das beste Fachgeschäft seiner Art in Deutschland.

Ihr berufliches Lebensziel hat Isolde Faust erreicht. in der vergangenen Woche wurde ihr Geschäft „Donna Dessous Tag- und Nachtwäsche“ mit dem Sous-Award „Sterne der Wäsche“ in der Kategorie Champions League ausgezeichnet. „Mehr geht nicht“, sagt sie glücklich, und: „Ich kann es noch gar nicht fassen.“

Neun Mal war sie bereits nominiert und hat nun endlich die Auszeichnung für das beste Dessous-Fachgeschäft in Deutschland erhalten, bei rund 3000 Mitbewerbern. Der Award kann sich sehen lassen, es ist ein schmuckes, mit Glasmosaik besetztes Objekt, für das noch eine passende Schutzhaube angefertigt wird und neben der ersten Auszeichnung steht. Die hat Donna Dessous vor genau zehn Jahren als „Bestes Fachgeschäft in der Kategorie Referenz Shops“ bekommen. Die künstlerisch gestalteten Awards passen zum feinen Interieur im Loft-Charakter, das unter anderem in die Bewertung der Boutique einfloss. Auch die geräumigen Umkleidekabinen setzen sich vom Standard ab.In erster Linie aber haben Isolde Faust und ihr Donna-Team, zu dem drei Fachverkäuferinnen gehören, durch Service und die gute Beratung überzeugt. Darauf lege sie allergrößten Wert, versichert die Inhaberin.

Info Ende März ist Aktionstag für die Kunden Die Auszeichnung „Sterne der Wäsche“ feiert die Gewinnerin Isolde Faust am Donnerstag, 26. März, mit einem ganztägigen Event für ihre Kundinne in ihrem Geschäft. Während der Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr warten im Geschäft Donna Dessous an der Pfarrer-Schmitz-Straße 8 besondere Überraschungen auf die Besucher. Ein Wäsche-Model ist vor Ort und eingeladene Aussteller, außerdem gibt es ein Catering.

Die langjährigen Mitarbeiterinnen sind gut ausgebildet und besuchen immer wieder Schulungen, um bei Stoffen und Materialien auf dem neusten Stand zu sein. Individuelle Beratung ist für die Lingerie-Stylistinnen Ehrensache. Nach dem Motto: Nicht jede Frau kann jeden BH tragen, aber es gibt für jede Frau den richtigen BH. Und in jeder Lebenslage, ergänzt Isolde Faust.

Denn außer eleganter Wäsche in den klassischen Farben Weiß, Champagner, Schwarz und Rot, sowie den aktuellen modischen Farbtrends bietet Donna auch Brautwäsche, Umstands- und Still-BHs sowie BHs, die nach einer Brust-OP genau passen. Diskretion wird groß geschrieben, das wissen Kundinnen zu schätzen, von denen hier viele mit Namen angesprochen werden. Rund 90 Prozent seien Stammkundinnen, sagt Faust, die selbst schon im 29. Jahr Donna Dessous führt.

Nach einer kaufmännischen Lehre hat sie zunächst den ersten Second-Hand-Laden in Leverkusen an der Breidenbachstraße eröffnet. Dann übernahm sie Donna Dessous, wo sie selbst Kundin war und ihre Tochter den ersten BH bekommen hat. Damals war der Laden noch drei Häuser weiter in der Pfarrer-Schmitz-Straße, in einem winzigen Lokal mit nur 29 Quadratmetern. Vor gut zehn Jahren zog sie um in die Hausnummer 8 und verdreifachte damit die Verkaufsfläche. Platz, um zusätzlich zu Dessous von Premiummarken wie Prima Donna oder Marie Jo und hochwertiger Nachtwäsche auch Bademoden und Tages-Konfektion der deutschen Designerin Ania Schierholt ins Angebot zu nehmen. Da sind alle Teile farblich aufeinander abgestimmt, aktuell in den sommerlichen Trendfarben Beige und Mandarin. Und in demselben frischen Orange werden BH und Slip angeboten. So harmoniert alles perfekt miteinander. Allerdings versuchen sie und ihr Team niemals, einer Kundin noch ein passendes Teil zum BH aufzuschwatzen, versichert Isolde Faust. „Ich kann es selbst nicht leiden, wenn man bedrängt wird.“