Evangelischer Kirchenkreis : Trauerglocken für Hanau

Superintendent Gert-René Loerken. Foto: Kirchenkreis

Leverkusen (bu) Wenn in Hanau am Mittwoch, 4. März, um 18 Uhr der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags mit elf Toten gedacht wird, läuten auch im Kirchenkreis Leverkusen die Trauerglocken. Superintendent Gert-René Loerken hat die Gemeinden darum gebeten: „Wir sind entsetzt und bestürzt darüber, dass es in unserem Land überhaupt möglich ist, wegen seines Aussehens und seiner Herkunft ermordet zu werden.

Uns beunruhigt die Atmosphäre in unserer Gesellschaft, die offensichtlich solche Täter beeinflusst und antreibt“, sagt er. Das Glockenläuten ruft zum Gebet und ist gemeint als ein Zeichen der Trauer, die Christen, Muslime, Anders- und Nicht-Gläubige empfinden. Lörken: „Wir sehen durchaus einen Zusammenhang zwischen öffentlichen Äußerungen, die Menschen mit Migrationshintergrund abwerten und als unerwünscht bezeichnen, und solchen schrecklichen Taten.“ Er wehrt sich dagegen, „dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als politisches Mittel bei uns geduldet wird.“

