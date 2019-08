Innerhalb von Opladen : Fahrschule Westermann zieht um

Von der Bracknellstraße an den Marktplatz. Zentrallage soll frischen Wind bringen.

Rot-weiße Ballons, Stehtische und ein Coffee-to-go-Wagen machen am Freitagmittag auf die Marktplatz-Ecke gegenüber der Polizei aufmerksam. Wo vor einigen Monaten eine Videothek zu finden war, dominieren nun die Farben der Fahrschule Westermann das Ladenlokal am Opladener Platz.

Schon seit 73 Jahren ist der Name Westermann in Leverkusen vertreten. Mittlerweile werden an drei Standorten Fahrschüler unterrichtet. Angefangen hat es in Opladen an der Bracknellstraße 17. Aus ihren Gründerräumen ist die Fahrschule nun ausgezogen. „Auch wenn unser neuer Standort nur zwei Straßen von der alten Geschäftsstelle entfernt liegt, ist die Lage am Marktplatz doch deutlich zentraler“, berichtet Lehrgangsleiter Martin Mainczyk. Die Nähe zu der gegenüberliegenden Fahrschule Wiegand macht ihm und seinen Kollegen keine Sorgen. „Für uns sind das keine Konkurrenten, sondern Mitbewerber. Wir vermeiden, zu viel nach rechts und links zu schauen“, sagt Qualitätsmanagementbeauftragte Ute Barf.