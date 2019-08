Polizist in Ausbildung : „Manchmal sind wir auch Seelsorger“

Muhammed Sinar will Polizeikommissar werden und absolviert derzeit ein Praktikum in Leverkusen.

Eingeklemmt in seinen Kleinwagen erwartet der Fahrer auf der Carl-Leverkus-Straße die Rettungsmannschaften der Feuerwehr. Unter Einsatz von Spezialwerkzeug müssen die Helfer ihn aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst bringt den Mann ins Krankenhaus. Er hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, ihn gegen ein geparktes Auto gesteuert und dieses gegen ein Verkehrsschild geschoben. Als der Verletzte abtransportiert ist, beginnt für Melanie Scholz und Muhammed Pinar die Arbeit. Für Pinar ist das Neuland. Der 20-jährige Kommissaranwärter befindet sich in der Ausbildung. Polizeikommissarin Melanie Scholz (28) ist seine Tutorin.

„Jeder Tag ist anders im Streifendienst“, sagt Pinar. Seit rund einem Jahr ist er dabei. Drei Jahre dauert das duale Studium, das mit einem Bachelor abschließt, berichtet Ausbildungsleiterin Heike Wächterowitz. Nach einer Grundlagenausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung absolvierte Pinar zwei praktische Trainingseinheiten: Schießübungen, Eingriffstechniken, Erste Hilfe, Rollenübungen. Seit Anfang Juli macht der 20-Jährige ein Praktikum im Leverkusener Wachbereich. „Praktikanten sehen bei uns nicht zu, sie arbeiten aktiv mit“, sagt Scholz. Unfallaufnahmen, Einbruchsmeldungen, Ruhestörungen, Verkehrskontrollen gehören dazu. Die Vielseitigkeit der Aufgaben hat den Ausschlag für Pinars Entscheidung für den Polizeiberuf gegeben. „Ich mag keinen monotonen Beruf“, sagt er. „Bei der Polizei hat man nach der Ausbildung viele Möglichkeiten, das Spektrum ist breit.“ Pinars Eltern stammen aus der Türkei, er selbst ist in Deutschland geboren und in Langenfeld aufgewachsen. Zunächst wollte er Bankkaufmann werden, nach Gesprächen mit einem Cousin, der Polizist ist, entschied er sich doch für die Polizeilaufbahn.

Die schärfsten Waffen eines Polizisten sind Einfühlungsvermögen in Menschen und Situationen und Kommunikationsfähigkeit. Das hat Pinar bei seinen ersten Einsätzen erfahren. „Die Trainingseinheiten mit den Rollenspielen sind wichtig, aber in der Praxis fühlt man sich ganz anders, dann hat man eine echte Lage.“ Melanie Scholz formuliert es so: „Eine soziale Ader ist Grundvoraussetzung.“ Sie nennt ein rührendes Beispiel. Kürzlich erreichte der „Notruf“ einer 90-jährigen Frau die Leitstelle. Sie hatte ihr Gebiss in einem Waschbecken verloren und wusste nicht weiter. Scholz und ein Kollege rückten aus, mit Werkzeugkiste. Sie holten das Gebiss aus dem Siphon.