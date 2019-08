Vandalismus : CDU: Videokontrolle am Bahnhof Opladen

Opladen Erneut Vandalismus am Opladener Bahnhof: „Eine Scheibe am Treppenturm des Aufzuges wurde mit grober Gewalt zerschlagen“, meldet Lucas Melzig, CDU-Fraktionschef im Bezirk II. Dies sei kein einmaliger Vorgang, sondern wiederhole sich regelmäßig.

„In Sachen Videoüberwachung schlafen die Behörden in Bezug auf den Bahnhof Opladen weiter.“ Er sei verwundert, dass am Kölner Ebertplatz rasch eine Videoüberwachung nach dem Mordfall am vergangenen Wochenende eingerichtet werden soll, dies in Opladen bei einer Brücke und einem Bahnhof, die von circa 10.000 Passanten täglich genutzt werden, aber seit Jahren nicht möglich sei.