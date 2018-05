Leverkusen: Die Mona Lisa in 60 virtuosen Varianten

Leverkusen In der Wasserburg Haus Graven gibt es noch bis Montag die Werke 18 zeitgenössischer Künstler zu sehen.

500 Jahre ist sie alt - und sie hat nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt: die Mona Lisa und ihr berühmtes Lächeln. Noch bis Pfingstmontag ist sie in sechzigfacher Ausführung in der Wasserburg Haus Graven zu sehen. 18 zeitgenössische Künstler haben sich mit Leonardo da Vincis Meisterwerk auseinandergesetzt und das Porträt der geheimnisvollen Dame in die Gegenwart transferiert. Was dabei herauskam, ist sehenswert. Colmar Schulte-Goltz, Kunsthistoriker und Galerist aus Essen hat die Ausstellung in dem historischen Gemäuer initiiert. Der Eintritt ist frei.