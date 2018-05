Leverkusen: Die "Queen Mum" trinkt gerne Korn

Leverkusen Luise Heinrichs hat gestern ihren 101. Geburtstag gefeiert. Bis heute hat es die Opladenerin geschafft, sich ihren Humor und ihre Lebenslust zu bewahren. Weil sie sich gerne schick macht, trägt sie im Familienkreis den royalen Spitznamen.

In dem Jahr, als Luise Heinrichs geboren wurde, ging der Erste Weltkrieg gerade erst zu Ende. In Deutschland regierten Mangel und Hunger. Trotz aller Entbehrungen während der Nachkriegsjahre ist die kleine Luise fröhlich im Kreise ihrer Eltern und sieben Geschwister aufgewachsen. Und bis heute hat sie es geschafft, sich ihre Lebenslust und ihren Humor stets zu bewahren. Gestern feierte die Opladenerin ihren 101. Geburtstag im DRK-Altenheim Düsseldorfer Straße.

Spaß, Humor und eine gewisse Heiterkeit haben im Leben von Luise Heinrichs immer eine große Rolle gespielt. "Ich fühle mich gut und bin stolz, dass ich das geschafft habe", sagte die Hochbetagte, der das Alter nicht anzusehen ist. Schick gekleidet und frisiert war sie nicht nur wegen ihres Geburtstages. Ganz grundsätzlich legt sie viel Wert auf gepflegtes Äußeres. Im Familienkreis werde sie deshalb auch als "Queen Mum" bezeichnet, schilderte die 67-jährige Tochter. Luise Heinrichs ist informiert und weiß, was in der Welt los ist. Gerne trinkt sie "hin und wieder ein Körnchen." Nur die Ohren funktionieren nicht mehr so gut. Und seit sie vor drei Jahren einen Gehirnschlag erlitt, sitzt sie im Rollstuhl. Bis zu ihrem 98. Lebensjahr konnte sie sich in ihrer eigenen Wohnung versorgen.