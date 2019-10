Wer war der Schelm? : Bikinis für die „Genien“ am Schloss

Leverkusen (US/bu) Die beiden steinernen Frauen im Schlosspark Morsbroich haben ein neues Outfit.

War es Angst vor Unterkühlung, Anstoßnahme an ihrer Nacktheit oder einfach ein Schelmenstück? Ein Unbekannter hat für Bedeckung gesorgt und so ein neues Kunstwerk geschaffen. Dabei sind die steinernen Damen nicht mehr ganz jung. Der italienische Künstler Arnold D’Altri (1904 bis 1980) hat die Skulptur mit dem Titel „Genien“ aus Zement geschaffen. Als gute Naturgeister waren Genien in der römischen Vorstellung männlich und auch im Mittelalter findet man Genien als geflügelte Knaben. Bei Arnold d’Altri sind es Frauen, die in ihrer Verkörperung von Natürlichkeit und Ursprünglichkeit auf Darstellungen durch die Expressionisten verweisen. Nun erinnern sie eher an moderne Badenixen. Foto: Uli Schütz