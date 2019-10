WM in Doha : Am Dienstag soll Bo Kanda Lita Baehres Bestleistung fallen

Leverkusen Der Stabhochspringer des TSV Bayer erreicht das Finale der WM in Katar. Nicht gut lief es für seine Disziplinkollegen Torben Blech und Katharina Bauer.

Kraftvoll, schnell, spannungsgeladen und schlichtweg gut drauf präsentierte sich Bo Kanda Lita Baehre am Wochenende im Khalifa International Stadium. Am Ende stand ein „q“ in der Ergebnisliste – das heißt der U23-Europameister im Stabhochsprung ist am Dienstag ab 20.05 Uhr im WM-Finale in Doha (Katar) am Start.