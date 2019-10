Opladen Alaaf! : Neues Kinderprinzenpaar – den Karneval im Blut

Royales Lachen – Moritz I. und Deborah I.sind das neue Kinderprinzenpaar in Opladen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Opladener Kinderprinzenpaar Moritz und Deborah erfüllt sich einen Traum.

Sie sind das 65. Kinderprinzenpaar der Opladener Karnevalsgesellschaft Neustadtfunken: Moritz I. (Frank) und Deborah I. (Henn). Die Vorstellung am Montag im „Funkenkeller“ war ihr erster gemeinsamer Auftritt, entsprechend aufgeregt waren sie. Beide haben sich erst vor einer Woche kennengelernt, aber umgehend für „nett und sympathisch“ befunden. Außerdem geht mit der Übernahme des Amtes für beide ein Traum in Erfüllung.

Überhaupt scheinen sie ein gutes Team zu sein. Ihre Rede zur Begrüßung der närrischen Kinderschar kennen sie schon, wenn auch noch nicht auswendig. Das Motto ihrer Regentschaft kommt ihnen dagegen schon flüssig über die Lippen: „Was sind Facebook, Insta und Co, wir feiern mit euch Karneval, das macht unsere Herzen froh.“

Die Tatsache, dass Deborah I. – am Montag wurde sie zwölf Jahre alt – die neue Kinderprinzessin sein würde, stand schon seit März fest, da sie bereits seit acht Jahren bei den Neustadtfunken tanzt. „Mädchen gibt es viele auf der Warteliste, nur die Jungs fehlen“, beschreibt Kinderprinzenpaarbetreuerin Loredana Ziegler die Situation. Die Schülerin der Realschule am Stadtpark erhofft sich von der kommenden Session „eine spannende und schöne Zeit“. Höhepunkt sei natürlich der Umzug am Rosenmontag, Kinder könnten sich schon jetzt auf viele Süßigkeiten freuen.