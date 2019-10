Ausstellung "1000 Bücher - 1000 Sprachen" : Viele Sprachen, viele Chancen

Felia, Christos, Salome und Luke (von rechts) nutzten die Gelegenheit, schon einmal in den Büchern zu stöbern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

„1000 Bücher – 1000 Sprachen“ heißt die mehrsprachige Ausstellung mit Bilder- und Kinderbüchern in der Remigius-Grundschule.

Von Monika Klein

Es sind nicht wenige Kinder aus Flüchtlings- und Migrationsfamilien, die zwischen Grundschülern mit deutscher Muttersprache sitzen. Das ist ein Problem, an dem Lehrer, aber auch Erzieher in Kitas täglich arbeiten müssen. Das Wort Problem hört Ulrike Voss nicht gerne, sie nennt es eher einen Gewinn, wenn Kinder zweisprachig aufwachsen können. „Ich kann nur eine Sprache“, sagt sie den oft besorgten Eltern jener Kinder „mit Migrationshintergrund“, die sie in der Katholischen Kita St. Remigius gezielt fördert. Denn darauf sind viele angewiesen, die nicht so leicht lernen und sich direkt trauen alles nachzuplappern.

Obwohl es auch diese Beispiele gibt. „Manche Dreijährige kommen hier an, ohne ein Wort Deutsch und nach drei Wochen reden sie drauflos“, sagt die sozialpädagogische Ergänzungskraft, die speziell für die Sprachförderung eingestellt wurde. Zunächst mit kleinem Stundenkontingent nur für Ausländerkinder, aber seit der Einführung der Sprachtests in größerem Umfang für alle mit Förderbedarf. Parallel zu Maßnahmen in der Gruppe nimmt sie einzelne Kinder für gezielte Übungen heraus. „das geschieht möglichst ganzheitlich“, sagt sie.

Info Lesung von Andrea Karimé am 7. Oktober Die Buchausstellung zum Schmökern „1000 Bücher - 1000 Sprachen“ ist bis 11.Oktober in der Remigius-Grundschule, Wiembachallee 1, zu sehen. Öffnungszeiten: di, mi, do, ab 16 Uhr, am 3. Oktober, 10 bis 16 Uhr. Am Tag der offenen Tür, 7. Oktober, 16.30 Uhr liest Andrea Karimé aus ihrem Buch „Soraya, das kleine Kamel“ (Eintritt für Erwachsene drei Euro).

Das heißt, Sprechen wird über Sinneseindrücke wie Schmecken und Riechen angeregt, oder zum Beispiel bei einem gemeinsamen Einkauf. „Bücher sind ein ganz wichtiger Teil der Sprachförderung“, betont Ulrike Voss, die immer wieder neue und ansprechende Bilderbücher einbezieht, sowohl mit als auch ganz ohne Text. Das gilt grundsätzlich für alle, sowohl in der Muttersprache und erst recht bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen.

Als sie vor zwölf Jahren hier begann, gab es so gut wie keine Kinderbücher in anderen Sprachen, erinnert sie sich. Als der Regenbogenfisch irgendwann auf türkisch erschien, war sie fasziniert und suchte die Didakta nach weiterer Literatur ab, vergeblich. „Inzwischen sprießt es nur so“, sagt sie. Es gibt deutsche Kinderbücher in russischer, mazedonischer, griechischer, italienischer, arabischer und manch anderer Übersetzung der etwa zehn Herkunftsländer, aus denen die Familien in der Kita St. Remigius stammen. Es gibt zwei- und sogar mehrsprachige wie „Otto die kleine Spinne“ mit kurzen Texten in zehn Übersetzungen, die jeweils farblich markiert sind. Bücher sind für Ulrike Voss der Schlüssel, ganz besonders wenn sie es mit Familien zu tun hat, in denen es keine oder kaum welche gibt.