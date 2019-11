Tanzcafé : Walzer, Tango und Foxtrott tanzen im Pfarrsaal

Leichlingen Der Arbeitskreis „Treffpunkte in Leichlingen“ lädt zum Tanzcafé ein.

Es wird wieder getanzt: Und zwar am Freitag, 15. November, von 15 bis 17 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde Leichlingen. Eingeladen sind alle Junggebliebenen – egal, ob alleinstehende Personen und Paare – die Freude an der Bewegung und an der Gemeinschaft mit anderen haben.