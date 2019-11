Mitte November geht es los : Neubau der Wupperbrücke beginnt

Solingen/Leichlingen Zwischen Haasenmühle und Nesselrath wird eine neue Brücke gebaut. Gewartet wird aber noch auf das Ergebnis der Bodenuntersuchungen des Kampfmittelräumdienstes. Mitte November soll der Neubau starten.

Die Bauarbeiten an der Wupper zwischen der Haasenmühle und Leichlingen „liegen gut in der Zeit“, sagt Sabine Rische. Die städtische Pressesprecherin ist von daher zuversichtlich, dass schon bald die Arbeiten für die neue Brücke starten können. „Mitte November bis 20. November“, so Rische, „kann der Neubau beginnen“.