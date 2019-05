Neues Angebot : Bald wird im Tanzcafé nach Herzenslust geschwoft

Leichlingen Tanzen macht Spaß, ist gut für Körper und Geist und bringt Menschen in Kontakt: Kein Wunder also, dass auch heute noch Tanzveranstaltungen nachgefragt werden. Claudia Wolf von der Senioren-, Pflege- und Wohnraumberatung der Stadt, wurde bereits Ende 2018 von einem Leichlinger Herrn, selbst über 80 Jahre alt und sehr rüstig, angesprochen.

Er erzählte, dass er für sein Leben gerne tanze. Er nehme seit Jahren den Weg nach Leverkusen in Kauf, da es dort ein regelmäßiges offenes Tanzangebot für junggebliebene Menschen gebe. Solch ein Angebot vermisse er in Leichlingen. Damit ist er nicht alleine. Viele Leichlinger erinnern sich sicherlich noch an die Zeiten des „Seniorenschwofs“ im Weyermannsaal.