Freier Eintritt für Kinder : Menachem Har-Zahav gibt Konzert im Bürgerhaus

Menachem Har-Zahav gastiert in Leichlingen. Foto: Axel Breuer/Plan B Fotografie

Der Pianist spielt Stücke von Liszt, Schumann, Brahms und Debussy.

Auf seiner aktuellen Tour gastiert Meisterpianist Menachem Har-Zahav in Leichlingen. Har-Zahav präsentiert am Samstag, 23. November, um 17 Uhr im Bürgerhaus Am Hammer mit dem „Liebestraum“ von Franz Liszt, den „Papillons“ von Robert Schumann und Stücken von Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt einen Querschnitt durch die Klavierliteratur.