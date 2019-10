„Brötchenampel“ : BWL fordert neue Ampelschaltung

Gerade in den Morgenstunden staut sich der Verkehr in Leichlingen.

Durch eine neue Regelung soll der Pendlerverkehr am frühen Morgen entlastet werden.

Die sogenannte Brötchen-Ampel des Edeka-Marktes an der Reusrather Straße ist vielen Pendlern ein Dorn im Auge. Jetzt setzt sich die Bürgerliste Witzhelden Leichlingen (BWL) in einem Antrag dafür ein, dass die Ampel von 21 Uhr abends bis 8 Uhr morgens ausgeschaltet wird. „Wir beobachten permanent, dass zum einen der Verkehrsfluss der Opladener Straße gestört, zum anderen der Verkehr aus der Straße Rothenberg kommend empfindlich getroffen wird“, sagt Andrea Hein, Vorstandsmitglied der BWL. Oft würde kein einziges Auto stadtauswärts in Richtung Autobahn fahren können, weil die Kreuzung dicht ist.