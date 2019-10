Amtsgericht : Prozess nach Streit im Straßenverkehr

Im vergangenen Sommer gerieten ein Autofahrer und ein Radfahrer auf der L294 heftig aneinander. Jetzt landete der Vorfall beim Amtsgericht Opladen.

Wohl täglich kommt es im Verkehr zu Vorkommnissen zwischen Auto- und Fahrradfahrern. Ein Vorfall vom 30. August 2018 beschäftigte nun das Amtsgericht in Opladen in einem Strafprozess. Ein Mann soll sich in seinem Auto so von einem auf der Straße fahrenden Rennradfahrer gestört gefühlt haben, dass er diesen wenig später vom Rad riss. Dabei sei der Rahmen des sehr teuren Rads laut Anklageschrift gebrochen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zudem zog sich das damalige Opfer verschiedene Verletzungen zu.