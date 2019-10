17. Lesegalerie der Katholischen Bücherei : „Norwegen ist eine Nation von Leseratten“

Die Krimis vom norwegischen Autor Jo Nesbo erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. In der Lesegalerie erfahren die Besucher, warum. Foto: dpa/Jens Kalaene

Bei der 17. Lesegalerie in der Katholischen Bücherei geht es in den hohen Norden. Norwegische Romane und Krimis werden vorgestellt.

Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse war Norwegen. Das haben die Aktiven im Team der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Johannes Baptist gerne aufgegriffen, um es bei ihrer 17. Lesegalerie in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich haben norwegische Krimis in Deutschland Hochkonjunktur. „Norwegen ist eine Nation von Leseratten“, sagt Hannelore Strauß aus dem Leitungsteam der kirchlichen Bibliothek. Denn auch Büchereiwesen und Leseförderung seien dort vorbildlich. Warum, das erfahren die Besucher der herbstlichen Lesegalerie, für die am Dienstag, 29. Oktober, die mobilen Regale beiseite geschoben werden, um genügend Platz zu schaffen.

Zum Beispiel werden in Norwegen keine Mehrwertsteuer auf Bücher erhoben, der Staat fördere das direkt das Büchereiwesen, indem er Auflagen kaufe, um sie kostenlos an die Bibliotheken weiterzugeben. Über eine Gesellschaft sorge der Staat dafür, dass Bücher norwegischer Autoren in möglichst viele Sprachen übersetzt werden. „Bei uns ist das den Verlagen überlassen“, sagt Hannelore Strauß. Und in Deutschland werden die Krimis aus dem Norden geradezu verschlungen.

Info Dienstagabend in der Katholischen Bücherei Die 17. Lesegalerie findet am Dienstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr in den Räumen der Katholischen Öffentlichen Bücherei, Kirchstr. 20 a, statt. Anmeldung unter 02175 9907403 oder per Mail koebuecherei@kplw.de. Öffnungszeiten: Sonntag, 10.30 bis 13 Uhr, Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Mittwoch, 9.30 bis 12 Uhr, Donnerstag,15 bis 19 Uhr.

Nach einer allgemeinen Einführung stehen ausnahmsweise Klassiker-Beispiele auf dem Programm, die in der Bücherei gar nicht auszuleihen sind, aber vielleicht in manchem Wohnzimmer stehen: „Und ewig singen die Wälder“ oder „Das Erbe von Björndahl“. Normalerweise werden in der Lesegalerie Neuerscheinungen vorgestellt und empfohlen, das soll auch dieses Mal der Fall sein. Denn im Bestand ist nichts älter als fünf bis zehn Jahre. 600 Bücher, also ein Zehntel der 6000 Medien, werden jährlich aussortiert und an karitative Institutionen abgegeben oder auf Flohmärkten verkauft.

Das muss sein, um Platz zu schaffen für die entsprechende Menge an Neuzugängen. Für 2019 ist die Zahl schon annähernd erreicht. Finanziert wird die Bücherei aus verschiedenen Töpfen: Etat des Erzbistum, Pfarrgemeinde, Spenden und seit diesem Jahr auch vom Land NRW. Neuerdings unterstützt das Land nichtkommerzielle öffentliche Büchereien. „Für 1000 Euro konnten wir Bücher aus diesem Topf anschaffen“, sagt Hannelore Strauß.