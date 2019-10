Landjugend feiert : Leichlingen hat eine neue Erntekönigin

Witzhelden Die Landjugend feierte am Samstagabend mit vielen Gästen.

Bis in die frühen Morgenstunden hat die Landjugend am Wochenende ihr Erntedankfest mit rund 180 Gästen im großen Saal von Haus Klippenberg in Witzhelden gefeiert. Traditionell wurden dabei Volkstänze und ein Theaterstück aufgeführt, in diesem Jahr bekamen die Besucher das Stück „Beim Arzt“ zu sehen.