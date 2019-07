Klavierkonzert im Klever Forstgarten : Liszt und Debussy am Sonntag im Forstgarten

Liszt und Debussy am Sonntag im Forstgarten

Kleve Zweites Klavierkonzert im Forstgarten mit dem Niederländer Tobias Borsboom

Nach dem Auftakt bei nicht zu heißem, sommerlichem Wetter geht der Klevische Klaviersommer in die zweite Runde. Am nächsten Konzertsonntag spielt der niederländische Pianist Tobias Borsboom, der als Teilnehmer des Musiksommer Campus Cleve in den vergangenen Jahren mit der besonderen Atmosphäre bereits vertraut ist.