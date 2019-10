Henley-Brücke : SPD fordert schnellen Brückenersatz

Der Ersatzbau für die derzeit gesperrte Henley-Brücke soll auch Radfahrern Platz bieten.

Die SPD-Fraktion fordert jetzt, bei der Planung auch den Radverkehr zu berücksichtigen. „Ein zukünftiges Brückenbauwerk an dieser Stelle muss aus unserer Sicht zwingend auch mit dem Fahrrad nutzbar sein. Die Brücke ist daher so zu planen, dass ein Begegnungsverkehr von Radfahrern und Fußgängern in beide Wegerichtungen möglich ist ohne zu Komplikationen zu führen“, schreibt die SPD in ihrem Antrag.