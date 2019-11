Witzhelden : Große Freude über Bücherschrank

Das Interesse war groß: Viele Witzheldener kamen zur offiziellen Inbetriebnahme des neuen Bücherschranks und legten selbst einige Bücher hinein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

In Witzhelden konnte der VVV jetzt dank Sponsoren den neuen Schrank in Betrieb nehmen, der sich rasch mit Literatur aus allen Genres füllte.

Feierlich und mit erfreulich großer Resonanz wurde am Samstag im Höhendorf der neue Witzheldener Bücherschrank des örtlichen Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) auf der Solinger Straße in Betrieb genommen. In Windeseile füllte sich der Schrank in der Optik eines bergischen Fachwerkhäuschens mit vielfältigem Lesestoff. Harry Potter-Bände und Löwenzahn-Geschichten, Belletristik und Weltliteratur fanden am Samstagvormittag ihren Platz in den Regalen des Bücherschrankes.

Nachdem Jürgen Rembold, einer der Sponsoren der neuen Attraktion, das Band durchschnitt und als einer der ersten einen dicken Schätzing-Roman in den Schrank legte, bildeten sich lange Schlangen vor dem kleinen Häuschen mit gläsernen Türen. Viele hatten Lesestoff mitgebracht, um den Schrank zu füllen.

Info Platz für bis zu 350 Bücher Der Schrank bietet Platz für bis zu 350 Bücher. Betreut wird der Bücherschrank von den VVV-Bücherfreunden Monika und Rainer Mahn. Unterstützer des VVV-Projekts sind neben der Dr. Jürgen Rembold Stiftung aus Rösrath, die Leichlingen-Stiftung der KSK Köln, Wiedenhoff & Weltersbach GbR, die Stadt Leichlingen sowie die Schlosserei Ligada.

Dieses Bild bestätigte Ulrich Braun, Vorsitzender des VVV, in seinen Bemühungen. Ein Jahr lang nämlich hatte der Verein an dem Projekt gearbeitet, Sponsoren akquiriert und in Zusammenarbeit mit der Stadt nach einem geeigneten Standort gesucht. Letzteres war gar nicht so einfach, wie sich zeigte. „Wir mussten feststellen, dass die Stadt Leichlingen kaum eigene Grundstücke hat“, erzählte Braun. Nach Gesprächen boten die Familien Wiedenhoff und Weltersbach ihr Grundstück auf der Solinger Straße dafür an. Ein optimaler Ort, wie der Vereinsvorsitzende urteilte. „Wir haben hier ausreichend Publikumsverkehr und eine Bushaltestelle. Da ist der Schrank für jeden leicht zu erreichen.“

Die rund 4000 Euro, die der Schrank und dessen Aufbau gekostet haben, wurden mit Unterstützung einiger Sponsoren finanziert. Besonders stolz ist Braun, dass der Witzheldener Bücherschrank zum einen aufgrund seines Äußeren den bergischen Charakter des Dorfes widerspiegelt, zum anderen aber eine Witzheldener Handarbeit der Schlosserei Ligada sei. „Das ist wirklich hübsch geworden. Jetzt ist unser Höhendorf um eine Attraktion reicher.“

Auch Thomas Schiefen ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und legte selbst gleich einige Schmöker von Isabel Allende und Mary Ryan in den Schrank. „Ich lese gerne und regelmäßig, am liebsten historische Romane“, erzählte er. „Ich war schon überrascht, dass in Witzehelden so ein Projekt realisiert wird und finde es super, weil ich hier jeden Tag dran vorbeikomme.“ Sicherlich werde er den Schrank so wie viele andere Witzheldener in Zukunft rege nutzen.