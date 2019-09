Azubis dringend gesucht : Noch viele Ausbildungsplätze frei

Etliche Unternehmen in Leichlingen möchten ausbilden, finden aber oftmals nicht den passenden Nachwuchs.

Laut Statistik hatten im August 314 Bewerber im Kreis noch keinen Vertrag zum neuen Ausbildungsjahr unterschrieben, gleichzeitig waren 353 Stellen offen. Zu den am meisten nachgefragten Ausbildungsberufen zählten die Kaufleute für Büromanagement und im Einzelhandel, dicht gefolgt von Verkäufern und mit etwas mehr Abstand die Kfz-Mechatroniker. Am häufigsten angeboten aber wurden Ausbildungsplätze als Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer, zahnmedizinische Fachangestellte und Friseure. „Die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz stehen nach wie vor gut. Bis in den Oktober hinein besteht in der Regel die Möglichkeit, noch in eine Ausbildung einzusteigen“, betonte vor wenigen Tagen Marcus Weichert, Leiter der Agentur für Arbeit im Bezirk Bergisch Gladbach.